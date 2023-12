Anche Fronte Verde in campo alle elezioni comunali

Anche il Fronte Verde parteciperà alle prossime elezioni comunali, in programma a primavera. Il gruppo ecologista si è riunito in assemblea e sta lavorando per presentare una lista di dodici candidati. "Al momento – spiega il coordinatore regionale Tonino Quattrini - l’intenzione sarebbe quella di correre da soli, ma trattandosi di un piccolo centro la situazione è aperta e noi siamo pronti a dialogare". Negli ultimi anni, il Fronte Verde ha partecipato alle elezioni comunali di Morrovalle, con lo stesso Quattrini che si candidò a sindaco, e a Civitanova, lo scorso anno, appoggiando Vinicio Morgoni, mentre a Montecosaro sarebbe la prima volta. Tra i punti del programma che è in fase di elaborazione, spicca ovviamente l’ecologia, mentre sulle questioni locali l’attenzione è dedicata alla sanità territoriale: "l’obiettivo - afferma Quattrini – è far funzionare meglio la casa di riposo comunale". Quanto alle tematiche green "l’albero e la natura – è il contenuto della nota diffusa dal Fronte Verde - devono essere la guida centrale su cui edificare nuovi quartieri o zone industriali e commerciali, polmoni verdi di vita e armonia, da cui far partire tutte le strutture accessorie di vita comunitaria come spazi pubblici, strade, scuole e servizi". Più in generale, l’ambizione è quella di creare una "cittadinanza di qualità", cioè una comunità di cittadini che partecipano alla vita pubblica: "L’amore per Montecosaro - prosegue il comunicato - vuol dire bene comune, appartenenza comunitaria, difesa dell’ambiente, conoscenza e tutela del patrimonio artistico, monumentale e paesaggistico. Quello che ci occorre, per un Rinascimento possibile, è una nuova avventura del pensiero politico".

Francesco Rossetti