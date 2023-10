Anche gli alunni del Bonifazi in cerca di una nuova sede

Si aggrava la situazione delle scuole superiori in città dove, oltre agli studenti del Liceo Leopardi, a cercare una nuova sede a gennaio saranno anche quelli del Bonifazi, il Professionale di Stato con indirizzo sportivo e socio-sanitario, il cui immobile, facente parte dell’ex Istituto S. Stefano, con l’inizio dell’anno sarà interessato da importanti lavori di ristrutturazione per un importo di 6 milioni e mezzo finanziato con i fondi del terremoto 2016. Il problema è emerso l’altra sera in Consiglio Comunale nel corso della discussione della mozione presentata dal PD e dalla lista civica "Valore Futuro" con cui si auspicava la maggiore collaborazione possibile fra Comune e Provincia per trovare una soluzione per gli oltre 200 studenti del classico Leopardi che non trovano spazio a Palazzo Venieri e sono momentaneamente sistemati alla scuola media Patrizi di via Aldo Moro. Il Consiglio, però, non è riuscito ad esprimere un voto unanime. Ad astenersi a sorpresa tre consiglieri di maggioranza, fra cui il presidente del Consiglio, Tania Paoltroni e Marco Canalini, entrambi eletti con il gruppo "Vivere Recanati Fiordomo" e Stefano Miccini della lista "Uniti per Antonio Bravi". Paoltroni ha motivato la sua astensione affermando che "il sindaco non ha alcun bisogno di essere sollecitato a collaborare con la Provincia e anzi ritengo offensivo quanto richiesto con la mozione che mi sembra assai scontata". In consiglio comunale è stata riscostruita nei vari interventi la vicenda che ha portato gli studenti del Liceo, una settimana dopo l’inizio della scuola, a seguire le lezioni in dad, una soluzione scongiurata solo grazie all’accordo, raggiunto con la mediazione del sindaco, con il dirigente della scuola media che sino a fine anno ha messo a disposizione alcuni spazi del plesso di via Aldo Moro. "A dicembre, però, questa disponibilità finisce e mi auguro che per l’anno nuovo sia pronta una soluzione idonea – ha rimarcato il sindaco Bravi – . Non ci dimentichiamo che per lo stesso periodo è necessario trovare una sede alternativa anche per i 200 studenti del Bonifazi". Inoltre c’è il rischio che a gennaio – stante questa situazione di difficoltà e di confusione – la dirigente del Liceo potrebbe non prendere nuove iscrizioni. "Questo – aggiunge Bravi il sindaco - sarebbe un colpo mortale che dobbiamo impedire. La soluzione, è bene ribadirlo, non compete al Comune, ma per legge all’Amministrazione Provinciale". Da parte di Fratelli d’Italia e della Lega si è puntato anche sullo scontro della sede alternativa da scegliere, problema che da gennaio coinvolge anche il Bonifazi, e sul certificato antincendio che negli ultimi anni non è stato rispettato considerato il crescente aumento, dal 2020 ad oggi, della popolazione scolastica al Venieri.

Asterio Tubaldi