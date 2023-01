Anche gli studenti alla Dance Well a beneficio dei malati di Parkinson

Danzare in spazi museali e contesti artistici a beneficio dei malati di Parkinson, è il progetto iniziato nel 2021 a Recanati, nell’ambito della rete welfare culturale regionale "Cultura e Benessere" promosso dal Comune leopardiano e dall’Amat, con la collaborazione della Regione Marche e del Comune di Bassano del Grappa.

Il progetto ’Dance Well – Movement research for Parkinson’ intreccia la sua attività con gli studenti del primo anno dell’istituto d’Istruzione Superiore "Bonifazi" di Recanati a indirizzo Assistenza sanitaria e sociale con la caratterizzazione ’Arte e cultura per il benessere e la salute’. "Questo risultato rappresenta - sottolinea l’assessora comunale alle Culture Rita Soccio - un esempio unico nel panorama nazionale di buone pratiche di welfare culturale".

Protagonisti di questa formazione innovativa sono le ragazze e i ragazzi dell’indirizzo ’Servizi per la sanità e l’assistenza sociale’ dell’Istituto "Bonifazi" che saranno preparati alla cura e al benessere dei cittadini. "Tutto questo - aggiunge Soccio - non poteva che accadere su un luogo suggestivo e di bellezza straordinaria come il Colle dell’Infinito dove è situato l’Istituto. Ringrazio di cuore la Dirigente Scolastica Marcantonelli, la professoressa Carboni e Carlotta Tringali dell’Amat per aver creduto come noi in questa grande rivoluzione culturale".

In questi giorni gli studenti del Bonifazi coinvolti conosceranno più da vicino il progetto partecipando alla pratica Dance Well; i giovani seguiranno un calendario di lezioni appositamente pensato per loro per poi successivamente unirsi alla comunità danzante di Recanati. "Un risultato importante – sottolinea la dirigente Annamaria Marcantonelli – a riprova di quanto sia fondamentale la collaborazione tra scuola e territorio. Con iniziative pregevoli come queste i nostri studenti hanno la possibilità sia di ampliare le proprie conoscenze culturali, sia di acquisire innovative competenze professionali".

A Recanati il corso si svolge tutti i martedì alle ore 10.30 nella suggestiva aula magna del palazzo comunale registrando una partecipazione assidua di persone di differenti età, profili e condizioni di salute. Le docenti certificate del progetto che a Recanati conducono la pratica Dance Well sono: Desirée Catone, Gloria De Angeli, Sara Gagliardini, Leila Ghiabbi, Sara Lippi, Masako Matsushita e Cecilia Ventriglia. Le classi di Dance Well sono organizzate da Amat, referente del progetto Carlotta Tringali.

Antonio Tubaldi