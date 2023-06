Anche Graziani alla due giorni di concerti

Un inno alla musica fatto da concerti e iniziative che per due giorni, oggi e domani, animeranno Porto Potenza. E a spiccare sarà il concerto di Filippo Graziani, figlio d’arte del grande Ivan. È questa la nuova edizione di Musicalmente, progetto nato nel 2020 sotto la spinta del Comune di Potenza Picena per celebrare la Giornata internazionale della musica, che cade il 21 giugno. "Un progetto su cui abbiamo voluto scommettere nonostante il grande ostacolo del Covid al suo avvio – spiega il consigliere comunale con delega agli spettacoli, Michele Galluzzo –. L’obiettivo è dare massimo risalto alle realtà musicali locali, coinvolgendole nel calendario degli appuntamenti. Ecco quindi che la seconda giornata sarà caratterizzata da musica diffusa su tutto il litorale. Dalle 18 fino a tarda serata le performance di undici band si alterneranno all’interno dei locali e nei luoghi di maggiore aggregazione". Oggi ci sarà il tradizionale concerto, in piazza Douhet, che vedrà salire sul palco Filippo Graziani, con una performance tributo a suo padre Ivan. In apertura di serata, alle 21, sarà prevista la cerimonia ufficiale di assegnazione della Bandiera Blu 2023. Tutte le iniziative previste sono gratuite e a ingresso libero.