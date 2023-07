Anche i bambini con le famiglie alla scoperta di Sante Monachesi

Un viaggio alla scoperta dell’artista Sante Monachesi attraverso le sue opere esposte a Palazzo Buonaccorsi. Al via una nuova iniziativa per bambini e famiglie dal titolo "Alla scoperta di Sante Monachesi", organizzata con convinzione e impegno da Sistema Museo per quattro giovedì pomeriggio nei mesi di luglio e agosto.

Si inizia domani, alle 17, con "I palazzi sono quadri!": Sante Monachesi dipinge i palazzi delle città che ama, grandi muri rossi, gialli, azzurri, quindi, perché non imitarlo? Con cartone, pennelli e colla tutti possono essere artisti e costruire la propria città. Si prosegue giovedì 27 luglio con "Città d’arte, città d’artista": partendo dall’osservazione delle città ritratte da Monachesi, ognuno di noi può rubare i trucchi d’artista e interpretare ciò che ha intorno. Giovedì 3 agosto ci sarà "Monachesi forme e colori": vicino ai dipinti ci sono anche delle strane sculture, saranno pesanti o leggere, ruvide o lisce? I partecipanti potranno diventare piccoli scultori per un giorno, alle prese con materiali insoliti e tutti da scoprire. Ultimo appuntamento giovedì 24 agosto con "Laboratorio Agrà": Agrà agravitazionale: una parola che racchiude un mondo di significati e che proietterà in una dimensione spaziale.

Due date, quella di domani e del 3 agosto, sono pensate per bambini dai 3 ai 6 anni. Le altre due, quelle del 27 luglio e del 24 agosto, per ragazzi dai 6 ai 10 anni. Ogni attività ha il costo di 5 euro a bambino. E’ consigliata la prenotazione scrivendo a [email protected] o chiamando al numero di telefono 0733.256361.