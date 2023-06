Anche i campi da tennis finiti sott’acqua

Anche i campi da tennis dell’Atm, in via dei Velini, sono rimasti sotto l’acqua. La bomba di pioggia di lunedì ha causato diversi danni anche alla struttura. "Per fortuna erano le 19, e i bambini e i ragazzi dei corsi erano già andati via o erano nel salone – racconta il maestro di tennis Simone D’Agosto, vice presidente dell’Associazione tennis Macerata –. La pioggia ha allagato il campo 7, dove è scesa anche la terra rossa dai campi superiori. Il viale si è riempito di sassi trascinati dall’acqua. Anche il campo di padel si è allagato, perché l’acqua veniva giù dalle gradinate e la fognatura non riusciva più a tenerla. Qualcuno è rimasto nei campi, per tirare su i cavi elettrici". Per ieri pomeriggio nella struttura era stata organizzata una festa, ma le condizioni del meteo e dei campi hanno imposto un rinvio. "In mattinata abbiamo ripulito il viale dai sassi e provato ad asciugare il campo 7. Il campo da padel si sta asciugando. Alcuni campi per fortuna sono rimasti a posto, e anche ieri erano utilizzabili".