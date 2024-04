Anche il sottopasso Broccolo va sistemato

Oltre a quello di via Regina Elena, i cittadini segnalano anche la situazione del sottopasso Broccolo (foto), nella corsia riservata a pedoni e biciclette, che mette in collegamento il litorale e la statale Adriatica con tutto il quartiere alle spalle della chiesa di San Carlo Borromeo. Gli accessi al mare meriterebbero più manutenzione, soprattutto a ridosso di una stagione balneare. Un po’ come la situazione delle strade, alcune delle quali sembrano bombardate, anche l’asfalto del sottopasso all’estremità nord del lungomare di Fontespina presenta aspetti di degrado e a segnalarlo sono civitanovesi attraverso i social, chiedendo all’amministrazione maggiori investimenti.