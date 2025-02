Anche il vescovo alla Bit: "Un turismo diverso grazie ai pellegrinaggi"

Anche il vescovo alla Bit di Milano, per un confronto sulle opportunità legate ai pellegrinaggi. Dal turismo che "guarda" al turismo che vuole vivere il territorio. Questa l’opportunità e l’esperienza offerta dai pellegrinaggi a piedi sui quali si sono confrontati il governatore Francesco Acquaroli e il presidente della Conferenza episcopale marchigiana (Cem) e vescovo di Macerata, Nazzareno Marconi, alla Borsa internazionale del turismo di Milano. "Con la Cem e le Diocesi marchigiane stiamo costruendo un grande percorso – ha ricordato Acquaroli –, nelle nostre chiese e nei nostri borghi abbiamo la fortuna di ospitare un enorme patrimonio". L’obiettivo è abbinare e non mettere in contraddizione cultura e spiritualità. "Sono elementi che si collegano perfettamente – ha sottolineato Marconi –, c’è davvero una curiosità mondiale verso quello che rappresentano la nostra arte, la nostra trazione e i nostri gesti religiosi". Focus che amplierà la sua portata durante il Giubileo: "Già nel 2000 furono identificati nelle Marche cinque Cammini che ancora funzionano – ha ricordato Marconi –, tra questi vi è la via Lauretana che è riconosciuta dalla Cei come uno dei sette più importanti cammini nazionali. Stiamo perciò investendo molto nei pellegrinaggi anche in ambito giovanile allo scopo di far vivere l’esperienza di attraversare e fermarsi nelle Marche in quella che è una regione fortemente attrattiva per il turismo religioso. Basti pensare come per il Giubileo della Speranza saranno organizzati eventi che quasi ogni 15 giorni si concentreranno su Loreto". Marconi ha poi annunciato che il 28 luglio i giovani delle Marche partiranno in pellegrinaggio proprio dalla Basilica della Santa Casa e lungo la via Lauretana per vivere a Roma le Giornate giubilari dei giovani. "La Cem sta collaborando con la Regione per fare rete e costruire una mostra diffusa nei tredici musei diocesani". Sinergia che guarda oltre il contesto regionale: "È recentissima la firma del protocollo d’intesa tra le Diocesi di Marche, Umbria e Lazio per favorire l’accoglienza e la cura del percorso – ha concluso il vescovo Marconi –, un’azione che consentirà durante il Giubileo di attrarre nelle Marche i fedeli che giungeranno a Roma".