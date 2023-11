Anche la vedova Piermanni alla cerimonia in onore della Virgo Fidelis, protettrice dei carabinieri

Ci sarà anche la vedova del maresciallo Piermanni, domani mattina a Montecassiano, alla cerimonia solenne in onore della Virgo Fidelis, la protettrice dell’Arma dei carabinieri. La manifestazione è stata organizzata dall’Associazione nazionale carabinieri. Dopo il ritrovo alle 9.45 nella sede dell’Anc di piazza Cingolani, ci sarà la messa in Collegiata alle 10.15. Poi in corteo i partecipanti raggiungeranno il monumento ai carabinieri, accompagnati dalla musica della Banda filarmonica Piero Giorgi Montecassiano, per la deposizione della corona e l’alzabandiera. Oltre agli ufficiali della provincia e alle autorità, alla cerimonia è stata invitata come ospite anche Giovanna Piermanni, vedova del maresciallo medaglia d’oro al valore militare, ucciso il 17 maggio del 1977, a 37 anni, in un conflitto a fuoco a Civitanova.