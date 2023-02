Anche l’altare dell’auditorium in gara per il concorso Art Bonus

È presente anche l’altare ligneo dell’auditorium San Francesco nella corsa per la settima edizione del concorso Art Bonus 2023. Al fine di passare il primo turno dell’iniziativa indetta dal Ministero della Cultura volta a premiare un bene artistico restaurato attraverso la misura fiscale introdotta per incentivare le donazioni a favore della cultura attraverso un beneficio fiscale del 65%, saranno necessari 200 voti entro martedì. "Il recupero dell’altare – illustra l’amministrazione comunale – era stato completato lo scorso maggio grazie a un contributo della Fondazione Carima attraverso la formula dell’Art Bonus, per una spesa complessiva di 36 mila euro. Giaceva accatastato nei locali dell’ex convento, per cui la prima parte dei lavori, realizzata nel 2021 – precisa – era consistita in una catalogazione di tutti i pezzi e una loro pulizia per capire come riposizionare tutte le parti al loro posto. La seconda parte, concentratasi nella prima metà del 2022, ha visto la ricollocazione e il restauro veri e propri". Per votare l’opera morrovallese, una delle sette del Maceratese in gara, bisognerà cliccare sul pulsante "vota il progetto", presente sul sito artbonus.gov.it. "Un modo per condividere e dare popolarità ai diversi progetti che si stanno realizzando grazie all’Art Bonus – si sottolinea – sempre più sentito proprio dai cittadini non solo come un bonus fiscale ma anche come un’opportunità per esprimere riconoscenza verso le istituzioni e condividere i valori della cultura".

Diego Pierluigi