"Anche l’Anpi chiede la sua sospensione"

E’ Francesco Peroni il nuovo presidente della sezione Anpi (Associazione nazionale partigiani italiani) di Civitanova e il suo primo atto è una dichiarazione sui fatti giudiziari che hanno coinvolto Fausto Troiani. Il presidente del consiglio comunale è indagato per lesioni e violenza privata nei confronti di una donna e Peroni ritiene "sia decoroso e onorevole che si autosospenda da questa carica, in attesa che la magistratura faccia le debite indagini e arrivi a conclusione il procedimento penale a carico". Cita anche la Costituzione: "Il circolo Anpi di Civitanova, condannando in maniera categorica qualsiasi gesto di violenza contro la persona, si limita a citare l’articolo 54 della Costituzione per il quale ‘I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore’". Quanto all’incarico di presidente Anpi, si è svolta l’assemblea dei tesserati della sezione cittadina che, a causa della scomparsa lo scorso settembre dell’ormai ex presidente Claudio Gaetani, ha eletto un nuovo direttivo, che era dimissionario, e di cui fanno parte Anna Donati, Carla Monachesi, Paola Petrelli, Gessica Schiavi, Amedeo Regini, Marsilio Marsili e Francesco Peroni, eletto nuovo presidente il 21 dicembre. Ha 49 anni, commerciante, da sempre impegnato nella vita sociale e politica, e ha ricoperto la carica di assessore al Commercio e alla Partecipazione nella giunta Corvatta (2012-2017). Nella sua vita ha sempre avuto come riferimento i dettami della Costituzione repubblicana e antifascista. "La sezione di Civitanova – commenta – non potrà che continuare il cammino intrapreso già dalla compianta presidente Annita Pantanetti e soprattutto da Claudio Gaetani, di apertura alla società civile, alle nuove generazioni che hanno bisogno di capire e conoscere cosa è stata la lotta di Liberazione in Italia, una lezione di libertà, di rispetto e di fiducia nel prossimo".

l. c.