Anche l’arbitro sarà marchigiano:. Renzi di Pesaro

La Fermana si prepara al derby tra guai di classifica e un mercato dal quale trarre al più presto gli opportuni rinforzi. Con l’arrivo di Malaccari (articolo in basso) si infoltisce il centrocampo: mettendo Pinzi come attaccante, dato che il più delle volte è stato usato come ala, rimangono Giandonato, Misuraca, Fontana, Vessella, Gianelli, Niang, l’oggetto del mistero Palmucci (mai sceso in campo), il nuovo arrivato Malaccari e Scorza. Un numero esagerato per una squadra che deve mantenere lo spazio salariale occupato il più basso possibile. Tra questi chi è uno dei pochi appetibili per il mercato in questo momento? Christian Scorza.

Infine, in diversi ambienti della tifoseria gialloblù

non è stata ben vista la designazione di Gianluca Renzi di Pesaro per dirigere il derby di Recanati e sarebbe stato gradito meglio un arbitro di fuori regione.