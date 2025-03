Anche Porto Recanati 21-26 contesta il progetto del parco

"Hanno detto di avere avuto vari incontri con i cittadini. Se il progetto era condiviso, allora perché non hanno detto pubblicamente che avrebbero tolto almeno 30 piante?". Anche il gruppo di minoranza Porto Recanati 21-26, formato dai consiglieri comunali Maria Grazia Nalmodi e Alessandro Rovazzani, si esprime in modo davvero critico sul progetto di riqualificazione del parco Europa che ha visto l’abbattimento di diversi pini. Per questo non manca qualche frecciatina rivolta alla maggioranza del sindaco Andrea Michelini. "Da quanto abbiamo letto il tecnico ha suggerito l’ abbattimento di 11 alberi, sarebbe interessante sapere come e perché siamo arrivati a più di 30 – aggiungono Nalmodi e Rovazzani –. La scelta politica è la loro, come hanno affermato. Hanno avuto l’occasione di poter informare i cittadini durante l’ultimo consiglio comunale del 27 febbraio e dire che nei giorni successivi sarebbero iniziati i lavori e riassumere brevemente il progetto. Era stato chiesto. Non spetta ai consiglieri di minoranza, anche se avevano visto il progetto, dare le risposte ai cittadini. Le risposte le devono dare loro. Quando si risponde a un consigliere di opposizione si risponde alla cittadinanza. Tanta arroganza e un vicesindaco, ancora una volta incommentabile".