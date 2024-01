Anche tanti giovani in piazza Leopardi

Piazza Leopardi piena a Recanati per festeggiare l’arrivo del nuovo anno con lo spettacolo dei "90 Mania", qualche fuoco d’artificio nonostante l’ordinanza del sindaco che ne vietava l’uso in centro storico, tanto panettone per tutti e un brindisi allo scoccare della mezzanotte. Tanta la gente fra cui molti giovani a dimostrazione della voglia di trascorrere in economia e in mezzo alla gente questi momenti di festa. Unico contrattempo la pioggia che ha interrotto dopo l’una di notte la festa in piazza. Prima del brindisi il sindaco Antonio Bravi è salito sul palco per un saluto: "Auguro ai più piccoli di poter giocare in libertà con le attenzioni che meritano, ai giovani di poter dimostrare le loro potenzialità e di realizzare i loro sogni, agli adulti di avere soddisfazione nel lavoro e agli anziani, ai nostri genitori e nonni, di poter sempre avere vicino gli affetti ai quali sono legati. Possiamo chiudere questo ultimo anno di amministrazione con una bella sensazione e augurare a tutti e tutte che il nuovo anno sia ancora migliore".