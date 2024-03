Anche tre artisti maceratesi alla mostra sui santi francescani

Le opere di tre artisti maceratesi in vetrina a San Marino. I quadri di Clara Venanzetti, Silvio Craia e Angelita Angelini, iscritti alla sezione Ucai (Unione cattolica artisti italiani, ndr) di Civitanova, inseriti nell’esposizione pittorica ‘Santi Francescani’, allo spazio espositivo della Segreteria di Stato per il turismo della Repubblica di San Marino."Si tratta di un progetto che prende forma per la prima volta in Italia e che propone nella 50 ritratti di santi, sante, beati, che hanno seguito le gesta e le regole di San Francesco". In scena, la vita di San Francesco e dei Santi Francescani, in una collettiva a cura dell’Associazione nazionale città dei presepi in collaborazione con l’Unione Cattolica Artisti Italiani. I tre artisti espongono, ognuno, una propria opera. La mostra terminerà alle 16 di domenica 10. "Un onore per la nostra associazione" commenta il presidente di Ucai Civitanova, Pina Coppola.