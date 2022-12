Anche un maxischermo per gli amanti del gospel

Il nuovo anno a Corridonia si aprirà nella cornice dello storico teatro "Velluti", dove domani (alle ore 17) sono attesi i ’JP & The Soul Voices’ in "New Year’s Gospel". Un viaggio attraverso le mille sfumature di un genere che ha conquistato il mondo tant’è che il leader e fondatore del gruppo, "JP" Polk è un pastore e musicista gospel con esperienze in ambito nazionale e internazionale. Nel 2006 ha formato "Voices of Life", che prenderà il nome definitivo di "JP & 1Voice" nel 2012, diventando il gruppo residente incaricato di animare i famosi "gospel bruch" della House of Blues di Orlando. Insieme a sua moglie Zelda, e agli altri componenti della band, è chiamato con regolarità a esibirsi nei grandi resort circostanti l’area di Disney World, dove vengono notati da leggende del gospel quali Donnie McClurkin e Yolanda Adams, che li invitano in veste di coristi nei loro concerti, inoltre, hanno il privilegio di collaborare con altri nomi di grande prestigio, quali Dorinda Clark Cole, Todd Dulaney, Jovonta Patton e LaRue Howard. Uno spettacolo che ha già fatto registrare il tutto esaurito, ma non mancherà la possibilità di seguirlo tramite l’iniziativa dell’Amministrazione comunale che allestirà un maxischermo in piazza del Popolo, proprio vicino al teatro. Inoltre, grazie a centro socioculturale "Monsignor Raffaele Vita" sarà offerto ai partecipanti del vin brulè per brindare insieme.

Diego Pierluigi