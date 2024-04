Anche un nuovo skatepark negli impianti ’Rossini’

Al via l’intervento per il nuovo skatepark agli impianti sportivi Rossini a Montecosaro Scalo. Mercoledì è stato il giorno dell’avvio dei lavori, che da cronoprogramma dovrebbero terminare verso la metà di maggio. Il progetto esecutivo era stato approvato in una precedente seduta della giunta comunale, prevedendo uno stanziamento complessivo di 90.000 euro, ma "poi, con il ribasso d’asta, si è arrivati ad una cifra inferiore, di circa 70.000 euro", spiega l’assessore all’Urbanistica Filippo D’Alterio. Verrà realizzato nell’anello che avvolge il campo da gioco, dove "avverrà la riqualificazione del fondo, in precedenza adibito al pattinaggio, e saranno poste delle strutture adeguate alla pratica dello skateboard, uno sport che coinvolge molti giovani", aggiunge D’Alterio. Un intervento, quello dello pista da skate, che segue la riqualificazione degli impianti Rossini, ultimata già la scorsa estate e celebrata con una cerimonia pubblica che vide la partecipazione di bambini e famiglie. In quel caso, con una spesa di circa centomila euro, venne riqualificato il terreno gioco grazie ad un nuovo fondo in resina, la verniciatura e la rete, trasformandosi in un campo polivalente. Fu poi predisposta una nuova illuminazione, mentre per la tribuna venne portato avanti un progetto che coinvolse i giovanissimi, guidati dallo street artist locale Federico Borroni. Ora, una volta ultimato lo skatepark, l’intera area si trasformerà in un vero e proprio polo dello sport, considerato che nelle adiacenze sono collocate una struttura coperta per il calcetto ed una privata dove si pratica il padel, da pochi giorni dotata anche della copertura.

Giungono poi novità per quanto riguarda l’asilo nido che sorgerà accanto alla scuola Mandela, in contrada Cavallino. Un paio di mesi fa, erano iniziati gli scavi, poi gli operai si erano temporaneamente fermati per via di "alcuni problemi tecnici, ma gli interventi riprenderanno la prossima settimana" fa sapere D’Alterio. In questo caso, si tratta di un nuovo polo scolastico per l’infanzia, da trenta posti, finanziato con i fondi del Pnrr (590mila euro) attraverso un mutuo con Cassa Depositi (101mila) e dal Fondo per le opere indifferibili (59mila euro), per un investimento complessivo di 750 000 euro. Il nuovo edificio si estenderà su unico piano e sulla copertura saranno installati i pannelli fotovoltaici. Il progetto è stato redatto dal Gruppo Marche, mentre ad eseguire i lavori è la ditta locale ‘Ime’ di Montecosaro.