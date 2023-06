Ancora 250 nuclei fuori casa

Sono ancora 250 a Macerata i nuclei familiari costretti a vivere fuori dalle proprie case, e beneficiari del contributo per l’autonoma sistemazione, a causa dei danni provocati dal terremoto ai palazzi. A novembre del 2017, a un anno dalle scosse, in città c’erano oltre 700 persone assistite e oltre 750 edifici dichiarati inagibili. I numeri si sono via via ridotti, mano a mano che sono stati sistemati i palazzi che avevano danni non irrecuperabili, ma purtroppo ancora circa 450 persone sono in attesa di riavere la propria abitazione. Il bonus del 110 per cento ha contribuito ad aumentare i fondi, da utilizzare per rimettere a posto gli edifici lesionati, ma c’è ancora molto da fare.