Ancora 440 sfollati in città: "La ricostruzione accelera, ma mancano 200 pratiche"

Lo stato dell’arte della ricostruzione post-sisma nel capoluogo di provincia: attualmente sono 245 le famiglie che percepiscono il Cda (contributo per il disagio abitativo) per un totale di 440 cittadini. Ad oggi sono 17 le richieste per interventi legati all’edilizia pubblica, di cui 11 con lavori in corso; mentre sono pervenute 475 richieste per quella privata. Tra queste ci sono 169 pratiche chiuse, 26 archiviate, 5 ritirate e 275 in essere (148 lavori in corso, 37 con decreto di rigetto da parte dell’Usr, 90 con istruttoria in atto). "Dalle 240 pratiche sisma che erano state consegnate nell’ottobre 2020, siamo passati alle 475 attuali – afferma l’assessore con delega all’edilizia privata Silvano Iommi –: abbiamo registrato una decisa accelerata nell’ultimo triennio, grazie alle semplificazioni. Resta aperta però una questione. Al netto di alcune pratiche, che possono essere soggette ad abbandono o rigettate dagli uffici sisma ecc., all’appello ne mancano 150-200, che ci aspettiamo arrivino da qui a tutto il 2026. Secondo una stima, infatti, in totale le richieste per riparazione dei danni sismici in base alle schede Aedes dovrebbero essere 700-720".

Iommi coglie l’occasione per ringraziare il personale degli uffici "che affronta quotidianamente una grande mole di lavoro"; nel 2012 all’ufficio urbanistica ci fu in incendio e fare ricerche su edifici passati in alcuni casi richiede un tempo maggiore. "In tutta Macerata abbiamo 148 cantieri privati aperti – prosegue l’assessore –. Procediamo". L’assessore affronta quindi l’opera più "iconica" in città, i maxi condomini di via Zorli-Pantaleoni, che interessano circa 450 persone per 140 alloggi. "La ricostruzione del palazzo più grande, quello con la struttura prefabbricata in acciaio, con 64 alloggi, sta più avanti degli altri – spiega –, che ora stanno ultimando la parte strutturale (lo scheletro, con pilastri e solai) in cemento armato e laterizio. Intanto il sostegno stradale (la parte dell’opera con finanziamento pubblico) è in corso di completamento e, entro metà novembre, dovrebbe essere riaperta la rampa di collegamento tra via Zorli e via Pantaleoni; le ditte stanno lavorando anche di notte. Appena tutta l’area di cantiere è agibile e la rampa terminata, si potrà iniziare la demolizione del quarto condominio, che speriamo venga completata tra fine anno e inizio 2026".

Per quanto riguarda le opere pubbliche, nel tempo sono state ultimate le scuole Alighieri e Mestica, la materna Lino Liviabella, la tribuna dello stadio della Vittoria, l’area ex mattatoio e il primo stralcio del municipio (sala consiliare poco dopo le scosse, con fondi dell’assicurazione). Gran parte degli interventi è in fase di progettazione: scuola materna ed elementare De Amicis, edificio comunale – via Crispi 113 – sede associazioni, Convitto nazionale Leopardi (progettazione affidata), le scuole Fratelli Cervi, Ercole Rosa e 4 Novembre, teatro Lauro Rossi e municipio. Per la scuola d’infanzia e primaria Mameli la progettazione è in fase di affidamento. Il progetto esecutivo è in esame all’Usr per uffici comunali-ex distretto militare, cimitero civico-chiostri e ingresso, Palazzo Buonaccorsi, Palazzo Conventati ed ex scuola Villa Potenza. Ma ci sono anche interventi non finanziati, come l’ex chiesa di San Paolo, l’ex asilo Ricci, Palazzo Rossini Lucangeli, ex scuola Helvia Recina, comunità terapeutica diurna (ex scuola Piane Potenza), ex scuola materna via Alfieri e la casa colonica in contrada Lornano.