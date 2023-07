Ancora bivacchi al Fontescodella I vigili chiudono il sottopassaggio

Polizia locale in azione ieri mattina in piazza Pizzarello e nella zona di Fontescodella, dove è stato chiuso uno spazio usato come bivacco. Come disposto dal comandante Danilo Doria (nella foto), gli agenti hanno fatto un blitz all’interno dell’incompiuta vicino alla stazione dei pullman, anche alla luce delle segnalazioni che spesso arrivano dai residenti. Alcuni sentono rumori provenire dallo scheletro dell’edificio abbandonato, e già in passato erano state trovate delle persone che si erano accampate all’interno. L’altra mattina invece, a quanto sembra, non sarebbero emersi i segni di presenze non autorizzate, se non di passaggio.

Il controllo però ha fatto emergere la necessità di ulteriori migliorie dal punto di vista della sicurezza, ad esempio per chiudere meglio l’accesso alle scale. Di questo è stato informato il curatore fallimentare che si occupa di quella struttura, dopo il crac dell’impresa edile che aveva avviato i lavori anni fa. È stato sollecitato a un nuovo intervento, per evitare che le persone riescano a entrare e occupare quegli spazi. L’unità specializzata ha poi fatto qualche verifica anche nella zona di Fontescodella, e lì è emersa qualche situazione anomala. Nel sottopassaggio più a valle infatti, che da qualche tempo era stato riaperto per consentire l’accesso al parco, sono stati trovati i segni di qualche accampamento notturno: vestiti, bottiglie e lattine che fanno pensare che il sottopasso sia diventato un ricovero di fortuna per qualche disperato.

Di recente, la polizia municipale era già intervenuta lì e lo spazio, trovato nelle stesse condizioni, era stato ripulito. Ma visto che anche ieri sono tornate le tracce del bivacco, si è deciso di procedere con la chiusura, per impedire ulteriori accampamenti. Queste situazioni infatti aumentano il degrado di uno spazio che, per la sua connotazione, è molto a rischio e va sempre monitorato con attenzione. I controlli, sia a Fontescodella che in piazza Pizzarello, saranno ripetuti in maniera periodica dalla polizia locale, per impedire che queste aree – che si trovano a due passi dal centro – cadano nell’abbandono e nella trascuratezza e diventino terra di nessuno, in balìa di disperati e balordi.