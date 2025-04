Ancora chiusa la guardia medica

Niente guardia medica a Civitanova: per l’ennesimo week end non sarà garantito dall’Ast il servizio di continuità assistenziale. Chi ha bisogno di visite sabato e domenica dovrà rivolgersi al pronto soccorso, reparto ancora una volta chiamato a fare fronte a un surplus di prestazioni. Sarà così oggi e domani, e guardia medica assente anche in settimana. Il direttore del distretto di Civitanova, Pier Luigi Ruggiero, ha informato il primario del dipartimento di emergenza e i sindaci che gli ambulatori di Civitanova e Trodica di Morrovalle saranno chiusi anche nel turno di notte di mercoledì. La causa: la carenza dei medici e l’impossibilità di trovare i sostituti.