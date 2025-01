Ancora gelo nelle aule. Un’altra classe in Dad

Ieri un’altra classe la 3S dopo quella della 4Q del liceo leopardi indirizzo socio-economico ha seguito, ieri mattina, le lezioni in Dad da casa tramite computer. Si è aggravata quindi la situazione delle cinque classi del liceo ospitate nel vecchio stabile del Bonifazi all’interno dell’antico convento delle suore del santo Stefanio dove si trova anche il professionale di stato. A portare alla luce la situazione è un rappresentante di classe della 4Q, che ha descritto una realtà fatta di aule fredde, condizioni precarie, dovute anche ad altri problemi oltre a quello della funzionalità dei termosifoni.

Il problema principale risiede nei termosifoni non sufficienti a riscaldare le aule, una in particolare riconvertita da magazzino in aula – dove prima di Natale i rappresentanti avevano segnalato la presenza di muffa, perdite dai tubi e temperature che scendevano sotto i 15 gradi – è l’emblema della situazione. La direzione scolastica, informata del problema già prima delle vacanze natalizie, aveva rassicurato sull’intervento della Provincia per risolvere i guasti durante le feste. Tuttavia, i lavori svolti si sono limitati alla riparazione di una grondaia, senza alcuna soluzione per il sistema di riscaldamento.

La situazione è peggiorata con l’abbassarsi delle temperature, costringendo gli studenti a seguire le lezioni con giubbotti e sciarpe. "Nonostante le segnalazioni e l’intervento dei tecnici, non si è fatto nulla di concreto", ha dichiarato il rappresentante della 4Q.

Fino ad ora, la direzione scolastica e la Provincia non hanno emesso una nota ufficiale per spiegare la situazione o fornire un cronoprogramma dei lavori. "Se ci sono problemi strutturali o di sicurezza, le famiglie devono esserne informate chiaramente. Non comprendiamo questa mancanza di trasparenza", ha sottolineato il rappresentante. La vicenda evidenzia problematiche che vanno oltre i termosifoni: strutture inadeguate, bagni non funzionanti e difficoltà logistiche che penalizzano l’offerta formativa.

Eppure, il liceo in questione è noto per le sue eccellenze educative, con corsi unici nella regione e numerose attività extracurricolari. "È un peccato che una scuola così valida si trovi in queste condizioni. La qualità dell’insegnamento non basta se manca l’ambiente adatto", ha commentato un genitore. Che assieme ad altri sta richiedendo un consiglio straordinario per affrontare la questione. La speranza è che la Provincia intervenga rapidamente e che venga garantita una comunicazione chiara e tempestiva.

Antonio Tubaldi