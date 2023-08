Ancora il maltempo Vento e pioggia intensi: strada chiusa, allagati garage e cantine

Ancora una giornata di vento e pioggia intensi si è abbattuta ieri pomeriggio sulla provincia, dove in alcuni momenti è caduta anche la grandine.

Le situazioni più difficili si sono registrate a Porto Recanati e Civitanova, dove l’acqua, impossibile da contenere per canali e tombini in quella quantità, ha invaso cantine, garage e i piani al livello della strada. In una cantina a Porto Recanati in particolare ha raggiunto l’altezza di un metro e mezzo. Disagi anche a Macerata e Sforzacosta, sempre per gli allagamenti. Nel capoluogo, in via Mattei, la pioggia ha creato problemi alla circolazione delle auto, ed è stata temporaneamente chiusa. Anche nella zona di San Francesco, in particolare, alcuni residenti hanno dovuto fare i conti con l’acqua alta nelle cantine.

In tanti hanno chiamato i vigili del fuoco, anche per segnalare alcuni rami spezzati dal vento e caduti sulle strade. Ma non appena la perturbazione è passata, la situazione è rientrata nella normalità senza lasciare dietro di sé conseguenze troppo gravi. Anzi, ha anche donato suggestive e inusuali immagini paesagistiche, come quella ammirata a Macerata, sul versante nord, dove le colline che degradano poi sulla valle del Potenza sono rimaste solo con le punte visibili, mentre le compagne sottostanti risultavano coperte da una folte coltre di nuvole che oscuravano anche lo stadio Helvia Recina e la zona di via dei Velini. Sul fronte opposto, verso mare, si registrava una situazione quasi simile per via del velocel spostamento delle nuvole calate a bassa quota, che lasciavano visibile lo stadio della Pace, mentre sopra c’era una lastra bianca alla cui sommità dominava un bellissimo arcobaleno.