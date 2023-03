Ancora ladri in azione all’Assem

di Gaia Gennaretti

Secondo raid da parte dei ladri nei magazzini dell’azienda Assem. È il secondo colpo nel giro di due mesi: l’episodio precedente era stato messo a segno a fine gennaio. I malviventi, ancora ignoti, sono riusciti ad introdursi nei magazzini dopo aver forzato porte e finestre. Un primo tentativo di effrazione, partito molto probabilmente dalla finestra del bagno dei dipendenti posta sul retro rispetto all’ingresso principale, è andato a vuoto nonostante abbia fatto scattare l’impianto di controllo. A una prima verifica sul posto degli addetti al servizio di vigilanza insieme alla squadra di reperibilità, tutto dava l’idea che si fosse trattato di un falso allarme. Ma è con un secondo tentativo, stavolta riuscito, che i malviventi intorno all’una di notte sono entrati di nuovo in azione seminando il caos e distruggendo infissi, porte interne e distributori automatici di caffè, snack e bibite. I danni sono ingenti, tanto da ammontare a diverse migliaia di euro, nonostante, a parte qualche elettroutensile usato e quindi di poco valore, alla fine non sia sparito nulla dai depositi. È lì infatti che sono custodite le bobine industriali di filo di rame del peso di diverse tonnellate e del valore di migliaia di euro. E molto probabilmente proprio queste erano il vero obiettivo dei ladri. Armati di picconi e badili, i malviventi hanno tentato in ogni modo di passare inosservati strappando letteralmente dal muro l’impianto di allarme e distruggendo centraline, telecamere e combinatori telefonici. Un colpo di piccone ha anche centrato il vetro di un fuoristrada dal cui abitacolo sono stati sottratti, anche in questo caso, attrezzi usati e di poco valore. Il raid si è poi concluso con la fuga dei malviventi, probabilmente sempre dal retro. Sull’accaduto indagano i carabinieri della locale stazione. L’Assem, come sempre, ha fornito il massimo supporto consegnando agli inquirenti le immagini del circuito di videosorveglianza. Del fatto è stato subito informato anche il sindaco.