Ancora ladri in azione all’Assem, sventato il furto Si tratta del terzo assalto nel giro di pochi mesi

Ancora un tentativo di furto, il terzo, a distanza di pochi mesi. Nel mirino di nuovo la municipalizzata Assem di San Severino. È successo nella notte tra lunedì e ieri, ma è scattato l’allarme ed è sfumato il colpo. Secondo le ricostruzioni, intorno alle 23.30, l’allarme è entrato in funzione richiamando subito l’intervento degli addetti al servizio di vigilanza; la segnalazione è arrivata alla centrale operativa dell’istituto di vigilanza privata La Vigile. L’operatore della centrale operativa ha inviato due autopattuglie. Un intervento tempestivo che avrebbe messo in fuga i malviventi, impedendo così il consumarsi del furto e limitando i danni. L’azienda è stata presidiata durante la notte. A gennaio i ladri avevano forzato una porta probabilmente con l’uso di un piccone, e avevano tagliato anche alcuni fili del sistema di controllo; a meno di due mesi di distanza, a marzo, avevano tentato il bis distruggendo infissi, porte e distributori automatici di caffè, snack e bibite. Questa volta, per fortuna, l’Assem ha registrato solo un piccolo segno di effrazione alla porta, oltre ad un sensore staccato. I vertici della municipalizzata intendono sporgere di nuovo denuncia (dopo le due precedenti) e fornire ai carabinieri le immagini della videosorveglianza per cercare di risalire ai responsabili.