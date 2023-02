Ancora neve nell’entroterra Una spolverata in pianura

È riapparsa la neve nell’entroterra. Dai 20 centimetri a Camerino e San Ginesio alla spolverata in pianura, diversi Comuni hanno avuto un bianco risveglio. Visto l’avviso che era stato diramato dalla Protezione civile regionale di allerta meteo per neve e ghiaccio, ieri sono rimaste chiuse tante scuole di ogni ordine e grado, dagli asili nido alle superiori. "In simili condizioni, il transito sulle strade di accesso a questo capoluogo – ha scritto ad esempio il sindaco di San Ginesio Giuliano Ciabocco nella sua ordinanza – diventa pericoloso", con il conseguente disagio per gli alunni. Non sono mancati gli appassionati di fotografia, che sono scesi in campo fin dai primi fiocchi, come Mario Lambertucci, che ha immortalato la sua Colmurano innevata. Non sono stati registrati disagi alla viabilità. Da oggi a Bolognola e Frontignano di Ussita gli impianti sono aperti tutti i giorni. Nella prima stazione ieri sono caduti altri 30-35 centimetri di neve fresca; operativi con tutti e quattro gli skilift e con il 100% delle piste. "Domani e domenica aperto anche il tapis roulant Madonnina a servizio dell’area bob e slittini – aggiungono i gestori –. Invece il tappeto Scoiattolo resterà chiuso per guasto anche questo fine settimana, ma abbiamo acquistato un nuovo tapis roulant in sostituzione che ci verrà consegnato i primi giorni della prossima settimana e sarà operativo da sabato 18 febbraio".