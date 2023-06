Ancora pioggia: provinciali chiuse a Mogliano e all’Abbadia di Fiastra

Un altro pomeriggio di piogge violente, quello di ieri, che ha determinato numerosi disagi in diverse zone della provincia. Le strade già messe a dura prova dal maltempo di queste settimane che sembra non voler lasciare spazio all’estate, in pochissimo tempo, sono state invase da fiumi di acqua e fango. I tecnici e gli operai della Provincia sono intervenuti in particolare nella zona di Petriolo, Mogliano (foto) e Urbisaglia dove sono stati diversi gli allagamenti registrati. Dal pomeriggio di ieri sono state chiuse la Provinciale 131 "Vanni" a Mogliano e la Provinciale 1 Abbadia di Fiastra-Mogliano, invase da oltre un metro d’acqua. Una frana, invece, ha ostruito la Provinciale 41 Divina Pastora, nel comune di Urbisaglia, che è stata poi chiusa per non mettere a repentaglio la sicurezza degli automobilisti. Una volta rimossa la frana e verificati i danni, la Provincia valuterà se riaprirla completamente o a senso alternato. A Urbisaglia, inoltre, sono intervenuti anche i vigili del fuoco per l’allagamento di diverse cantine e per aiutare i residenti che cercavano di mettere al riparo dall’acqua le proprie cose. Disagi sono stati segnalati anche sulla Provinciale 78, nel comune di Ripe San Ginesio.