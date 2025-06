"Ancora ritardi sull’acqua, così si boicotta la trattativa"

"Ciò che è accaduto durante la seduta dell’Aato3 è scandaloso: vengono a mancare i pareri dei consulenti in un momento cruciale, in cui l’errore anche più piccolo comporta il naufragio d’ogni speranza della cittadinanza di vedere l’acqua in mano pubblica". Gianmarco Mereu di Rifondazione Comunista Macerata interviene sull’ultima seduta, dove i documenti che la direzione dell’Aato aveva chiesto di produrre ai tecnici delle società di gestione non sono arrivati. "Come anche il presidente Gentilucci ha rilevato – prosegue – è venuto a mancare il rispetto fra le parti, visto che si è scelto di ritardare l’invio di documenti che avrebbero permesso una più celere, corposa, ampia discussione sui provvedimenti da prendere per la fusione in SI Marche delle società facenti parte di Aato3. Questi ritardi sono forse un tentativo di boicottaggio? È quello che ci chiediamo, anche a fronte dell’appello da parte del sindaco di Fiuminata (Vincenzo Felicioli, ndr), che giustamente ha chiesto ai sindaci tutti di dichiarare quali sono le reali posizioni di ciascuno e di schierarsi. Noi di Rifondazione Comunista Macerata abbiamo sempre attaccato le reiterate lungaggini e vagheggiamenti di tecnici e amministratori. Concordiamo sul fatto che debba essere fatta chiarezza su quali tendenze muovono i fili in questa battaglia sotterranea che ora emerge nella sua più farsesca guisa".