Ancora senza una sede il presepe artistico di Messi

Natale arriva con la decisione tombale di rinunciare all’allestimento del presepe di Leandro Messi, presepaio riconosciuto a livello nazionale. L’edizione 2025 delle festività cittadine rischia, stando almeno agli esiti all’incontro avuto dall’assessore al commercio con i vari comitati cittadini di pochi giorni fa, di essere un po’ la fotocopia di quella passata: stessi allestimenti, stesse attrazioni. In piazza Leopardi torna la pista di ghiaccio, fedele compagna delle feste recanatesi, mentre vicino alla chiesa di San Domenico sarà nuovamente collocato il presepe con le figure a grandezza naturale, realizzato dal maestro presepaio Simone Piangerelli: diciotto statue in tutto, di cui dodici donate dallo stesso artigiano. Le luminarie e l’allestimento in piazza, forse, avranno un guizzo di novità con un allestimento coordinato insieme con i comitati cittadini. Tra questi, merita una menzione il Comitato di Porta Marina che, nonostante l’età avanzata dei suoi componenti, continua a garantire per la gioia dei bambini la tradizionale apertura del portone e la presenza di un Babbo Natale vero, somigliante alle raffigurazioni più classiche del personaggio.

A mancare, per il secondo anno, sarà invece il celebre presepe meccanico-olfattivo di Leandro Messi. L’artista, che da anni cerca una sede stabile per il suo complesso allestimento elettronico, aveva ricevuto la proposta di trasferirlo in alcuni locali del palazzo comunale, in via Cesare Battisti, sede già utilizzata dal Paesaggio dell’Eccellenza. Tuttavia, la mancanza di garanzie sulla durata dell’ospitalità – l’edificio sarà infatti interessato da lavori di adeguamento sismico nei prossimi due anni – ha fatto sfumare anche questa possibilità. Novità? Poche, quasi nessuna. Fa eccezione il quartiere di Montemorello, che riporterà in vita la tradizionale processione dei lumini il 13 dicembre: i bambini sfileranno con le fiammelle accese lungo le vie del quartiere sino alla chiesa di San Pietrino, dove sarà allestito anche un piccolo presepe. A frenare la fantasia dei comitati sembra contribuire anche la richiesta dell’amministrazione comunale di ricevere un rendiconto dettagliato delle spese per accedere ai contributi pubblici: una misura legittima, che però si scontra con la realtà dei piccoli allestimenti di quartiere dove molti materiali sono forniti da artigiani o volontari e difficilmente accompagnati da documentazione fiscale. Così, mentre vicolo Ripetta si limiterà a riproporre la propria illuminazione storica curata dai commercianti di via Roma, a Recanati il Natale 2025 rischia di passare senza sorprese.

Antonio Tubaldi