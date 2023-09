Ancora solchi sull’asfalto della Bretella

Sono riemersi, e in maniera ancor più evidenti, i problemi del fondo stradale della Bretella Paolina che collega il versante di Recanati, all’altezza della zona artigianale e commerciale dell’Ex Eko, con la strada per Castelfidardo, al di sotto del quartiere di San Francesco. I profondi solchi, che attraversano in senso orizzontale la sede stradale, avevano indotto l’ufficio tecnico nel giugno scorso ad inviare una squadra di operai che avevano ricoperto quelle crepe con del bitume.

Tempo tre mesi e la situazione è peggiorata. Il Comune questa volta, in attesa di deliberare un intervento più risolutivo, ha abbassato il limite di velocità da 50 a 30 km orari che, naturalmente, pochi automobilisti rispettano. La strada, però, presenta un reale pericolo per gli automobilisti. Il Comune rischia grosso perché ad ogni incidente o danni alla carrozzeria delle auto scatta inevitabile la richiesta risarcitoria. Purtroppo è stato segnalato ripetutamente, da circa 20 anni, da quando venne inaugurata, la pericolosità di questa arteria soggetta a smottamento del terreno, perché costruita sopra una vecchia discarica, che hanno provocato con il tempo evidenti dislivelli con conseguenti spaccature della pavimentazione.