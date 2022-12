"Ancora tante adozioni, tre ’amici’ lasciano il canile"

"Il canile di Macerata conclude il 2022 con un successo di adozioni, nonostante le difficoltà economiche che le famiglie si trovano a dover affrontare, con una pandemia sanitaria ancora in atto. Ma il capillare lavoro di sensibilizzazione ed informazione, funziona". è il commento della cooperativa sociale Meridiana, che gestisce la struttura e annuncia come in un solo giorno, anzi in poche ore, sono stati adottati ben 3 cani, per cui la collettività maceratese non dovrà più pagare per il loro mantenimento. Ognuno di questi tre cani, infatti, era stato abbandonato nel Comune di Macerata, o almeno, a Macerata sono stati accalappiati e poi ricoverati al canile comunale, in collaborazione con l’Associazione di Volontariato Argo. "Ognuno dei tre giovani animali, è arrivato nell’anno in corso con la propria storia di abbandono a causa di ignoti, ma ha trovato riscatto e riconquistato fiducia nell’uomo, grazie alle cure e alle competenze di operatori e volontari, sino al lieto fine dell’adozione e di una nuova casa". Kenya è un incrocio maremmano, entrata in canile il 30 agosto con altre due sorelle. Aveva circa 4 mesi e all’arrivo era molto impaurita e reticente nel relazionarsi con le persone. Pippo, invece, è arrivato il 19 settembre, accalappiato nel Comune di Macerata ad un età di circa 2 anni, segugio di razza. Quanto è entrato al canile era molto magro e tanto affamato. Wendy, invece, era arrivata il 7 ottobre. Un incrocio amstaff, di circa 10 mesi, dal carattere vivace, spavaldo. Al canile è stata addestrata ad andare al guinzaglio. "Il doveroso ringraziamento va a tutti i dipendenti. Saranno ancora li, almeno per i prossimi 3 mesi di gestione del canile da parte della nostra cooperativa sociale".