"Ancora troppi morti, basta con l’amianto entro il 2030"

Liberare le Marche dall’amianto entro il 2030. E’ la richiesta avanzata da Cgil, Cisl e Uil nel convegno svoltosi venerdì ad Ancona. Una data importante per due ricorrenze: la giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro e – appunto - la giornata mondiale delle vittime dell’amianto. Sebbene sia stato bandito dal 1992, e nonostante numerosi siano i siti bonificati, di amianto si continua a morire: il mesotelioma maligno, una delle più diffuse patologie conseguenti all’esposizione all’amianto, ha tempi di latenza di 20, 30 e anche 40 anni. Il Registro Mesoteliomi Cor Marche, che ha sede nella Scuola di scienze del farmaco dell’Università di Camerino, dal 1996 al 2022 (la registrazione degli ultimi due anni è da completare) ha rilevato 763 casi di mesotelioma maligno in tutta la regione, 111 dei quali (il 15% del totale) riguardano la provincia di Macerata. Rispetto a quattro anni fa, quando erano 672, c’è stato dunque un aumento di 91 nuovi casi, e si tenga conto del fatto che l’inalazione di fibre di amianto può provocare anche asbestosi, tumore ai polmoni e altro. Il numero dei casi di mesotelioma dovrebbero, ormai, iniziare a diminuire, visto che quelli registrati fino ad oggi riguardano persone che sono state esposte all’amianto negli anni Settanta e Ottanta. Nella maggior parte dei 111 casi di mesotelioma registrati in provincia, è stata individuata una esposizione di origine professionale (certa, probabile o possibile), e solo i pochissimi casi un’esposizione familiare o residenziale. Le persone che hanno contratto la malattia erano occupate soprattutto nel settore edile, in imprese di costruzione di rotabili ferroviari, nella produzione o riparazione di apparecchi elettrici. La battaglia, comunque, continua. Come quella per la sicurezza sul lavoro. Nel 2022 in provincia di Macerata sono stati denunciati 3.995 infortuni, 783 in più rispetto al 2021, una crescita del 24,4%, il dato peggiore delle Marche. Di questi 8 sono stati mortali: un numero inferiore rispetto al 2021 ma che, aggiunto a quello dei cinque anni precedenti, dà una cifra da brivido: tra il 2107 e il 2022, nel maceratese i morti sul lavoro sono stati 53, 9 all’anno.

Franco Veroli