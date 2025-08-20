Ancora truffe agli anziani. La vittima è una 83enne

In due avevano raggirato una portorecanatese di 83 anni, dicendole al telefono che erano carabinieri e c’erano delle operazioni sospette sul suo conto corrente, tanto da indurla a effettuare subito un bonifico di ben 37mila su un altro conto bancario.

Peccato che i due imbroglioni siano poi stati scoperti: si tratta di due giovani italiani di 18 e 31 anni, residenti rispettivamente nelle province di Caserta e Napoli, in Campania, e già noti alle forze dell’ordine.

Entrambi hanno dovuto incassare una denuncia con l’accusa di truffa aggravata. A indagare sono stati i carabinieri della stazione di Porto Recanati, i quali hanno fatto luce su un’altra truffa ai danni degli anziani, attuata attraverso la tecnica dello ’smishing’.

Si tratta di un raggiro basato sull’invio di sms fraudolenti, che cercano di ingannare il destinatario inducendolo ad aprire un collegamento web dannoso, per fornire dati sensibili ad altre persone.

I fatti risalgono a luglio, quando una 83enne del posto si è recata alla caserma dei carabinieri di Porto Recanati per sporgere querela. L’anziana ha infatti raccontato ai militari di aver ricevuto uno strano sms sul suo cellulare, con il quale le veniva riferito che si stavano svolgendo delle operazioni sospette sul suo conto corrente, e che quindi avrebbe dovuto contattare un numero telefonico per ricevere maggiori informazioni.

A quel punto, presa dall’agitazione, l’83enne aveva immediatamente contattato quel numero e le aveva risposto un uomo il quale, con l’inganno, l’aveva indotta a comunicargli alcuni dati relativi al suo conto bancario. Subito dopo l’anziana era stata nuovamente contattata da un altro uomo, che stavolta si era qualificato come "un appartenete ai carabinieri".

Così il sedicente militare ha accampato la scusa che non era stata eseguita correttamente un’operazione bancaria sul conto corrente della donna.

E alla fine l’ha convinta a effettuare un bonifico di 37mila euro su altro conto corrente, fornendole l’Iban.

Tuttavia la portorecanatese si era poi resa conto di essere stata truffata, e perciò si è rivota ai carabinieri. Da lì sono partite le indagini e, grazie a degli accertamenti telematici e bancari, i militari dell’Arma sono riusciti a identificare i due truffatori, che sono risultati intestatari del conto corrente sul quale la vittima aveva effettuato il bonifico.

Per questo motivo, entrambi sono stati denunciati per il reato di truffa aggravata.

