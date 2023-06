Ancora un incidente, ma la rotatoria non si fa

Ancora un incidente all’ incrocio tra via Costamartina e la strada provinciale delle Vergini, all’altezza della piscina comunale. Si è verificato ieri, poco dopo le ore 10, e ne sono stati protagonisti un settantenne di Montecosaro in sella ad uno scooter, e una donna di Montelupone, che a bordo di una Mitsubishi procedeva nella direzione Civitanova Alta-Mare. Nell’impatto ad avere la peggio è stato l’uomo che ha riportato diverse fratture e traumi. Illesa la donna; in frantumi il parabrezza dell’ auto. Per i rilievi del caso e gli accertamenti di legge, è intervenuta una pattuglia della polizia municipale. Sul posto, si sono portati tempestivamente un’ambulanza della Croce Verde e il 118. Per maggiori approfondimenti e verifiche, un’eliambulanza ha provveduto al trasporto all’ospedale Torrette di Ancona. L’ uomo, comunque, non ha perso mai conoscenza e le sue condizioni non sono apparse particolarmente gravi.

Il problema, come è stato sottolineato spesso in città e anche in queste pagine, continua ad essere il luogo in cui il sinistro si è verificato: un incrocio molto trafficato di cui da sempre viene segnalata la pericolosità. Da più di vent’anni c’è un progetto di rotatoria, della cui apertura puntualmente si parla ad ogni campagna elettorale per il rinnovo dell’Amministrazione prrovinciale e che tutti danno ogni volta come imminente. Ma di aprire il cantiere neanche a parlare!. Ed intanto si allunga la catena degli incidenti. La cronaca ne registra tre nell’ultimo mese; in passato ci sono scappate anche alcune vittime. L’esasperazione dei residenti, di chi ha un’attività da quelle parti, di chi deve raggiungere l’ospedale o la piscina, ha da tempo raggiunto i massimi livelli, e tutti si chiedono quanto si dovrà ancora aspettare prima di vedere realizzata la rotatoria.

Giuliano Forani