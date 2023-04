Ancora un infortunio sul lavoro Cade da due metri e mezzo, carrozziere portato a Torrette

di Paola Pagnanelli

Brutto infortunio sul lavoro ieri a Villa Potenza, dove un uomo caduto da una scala battendo la testa. È successo alle 11.45 circa nell’autodemolizione Zamponi a Villa Potenza. Un autocarrozziere 55enne era stato autorizzato dai titolari ad entrare, per trovare probabilmente qualche pezzo di ricambio tra le auto rottamate lì. Per controllare, a un certo punto è salito su una scala e da lì purtroppo, per cause ancora da chiarire, ha perso l’equilibrio ed è finito a terra. La caduta, da un’altezza di 2,40 metri, ha fatto sì che il 55enne battesse la testa. Quando gli altri della ditta si sono accorti dell’accaduto hanno subito chiamato il personale del 118. I sanitari si sono precipitati sul posto, per soccorrere il ferito, ma intanto sono stati avvisati anche gli ispettori del Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Ast, per gli accertamenti necessari in questi casi. Per il 55enne, che cadendo aveva perso i sensi, il personale sanitario ha chiesto il ricovero urgente a Torrette, e in eliambulanza l’uomo è stato portato ad Ancona. Ha riportato diverse fratture e molto probabilmente un trauma cranico, ma la prognosi non è stata resa nota. Ora si tratterà di ricostruire come sia avvenuto l’infortunio, per valutare se possano esserci responsabilità da parte di altri soggetti. Purtroppo, questo è l’ennesimo caso in cui i lavoratori rimangono feriti mentre sono impegnati nella loro occupazione. L’anno scorso, il servizio specializzato dell’Ast ha segnalato un aumento del 25 per cento degli infortuni, quattro di questi sono stati mortali, facendo registrare quattro vittime e quattro persone indagate per omicidio colposo. Anche il 2023 ha confermato purtroppo la tendenza a una riduzione delle soglie di sicurezza nei luoghi di lavoro.