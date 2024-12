Ancora un riconoscimento per il talento del preseparo Messi

Continua a mietere successi il preseparo recanatese Leandro Messi, ora a Roma per l’esposizione internazionale "100 Presepi in Vaticano". Ha infatti ottenuto il primo premio di categoria e quello assoluto al concorso "Greccio 2023" per l’anniversario della prima rappresentazione al mondo del presepe. "Riguarda l’ultima realizzazione di via Passero Solitario, ho chiuso in bellezza" commenta Messi che ha dato una mano anche per il presepe di piazza Leopardi, con 18 statue di Fontanini prodotte in Toscana, pezzi originali del film "Mamma ho perso l’aereo" della collezione privata di Andrea Pistolesi, che ne ha curato l’intero progetto. Infine Messi lascia la speranza che si possa riammirare il suo favoloso presepe: "Ora guardare avanti con fiducia per una riapertura. A inizio anno lo sapremo".