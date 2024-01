Ancora un’anziana raggirata in casa. Truffatori spariti con centinaia di euro

A pochi giorni dal comunicato congiunto tra forze dell’ordine e amministrazione comunale di Matelica, un nuovo appello alla massima prudenza e a diffidare degli sconosciuti che si presentano in casa con le più improbabili scuse è stato lanciato nella mattinata di ieri al termine delle varie messe domenicali dal maresciallo Christian Orrù, comandante della locale stazione dei carabinieri.

"Purtroppo stiamo assistendo ad un’impennata dei casi di truffa e raggiro nella nostra zona – ha esordito Orrù nelle varie chiese cittadine –, con i metodi e le modalità più disparate, ma anche negli ultimi giorni abbiamo registrato due episodi gravi ai danni di anziane vittime, quindi è necessario tenere alta la guardia, diffidare degli estranei e di eventuali chiamate o soggetti che si presentano al portone di casa, rivolgendosi alle forze dell’ordine, tramite il numero telefonico 112, alle prime avvisaglie di un tentativo di truffa". Eclatante sarebbe il caso riferito ai danni di una coppia di anziani matelicesi, alleggeriti da un’organizzazione di malviventi, che è riuscita ad allontanare il marito da casa, con la scusa di un pacco postale da ritirare. I truffatori si sono quindi presentati a casa della signora con la scusa di ricevere del denaro da consegnare urgentemente alla figlia dei due, incappata in un fantomatico guaio. Pur non sottraendo gioielli o preziosi, i truffatori sono riusciti a farsi consegnare dall’anziana una cospicua somma di denaro ( si tratterebbe di centinaia di euro in contanti) e sparire in tempo, prima del rientro del marito e la scoperta che la figlia non aveva avuto nessun guaio. "Si tratta di casi preoccupanti – ha dichiarato il sindaco di Matelica Massimo Baldini – e si sta facendo il possibile per arrestare il fenomeno, però è necessaria la collaborazione di tutti, quindi sono encomiabili le iniziative come quella dei carabinieri in chiesa la domenica mattina, per allertare più gente possibile e invitare a mantenere alta la guardia".

Matteo Parrini