Ancora violenza nella notte. Ragazzi presi a calci e pugni da un gruppetto di coetanei

Parapiglia tra due gruppi di giovanissimi, nella zona sud di Civitanova: calci e pugni in mezzo alla strada. Poi la fuga, prima dell’arrivo dei carabinieri. L’allarme è scattato intorno alle 4 dell’altra notte quando dei giovani, quattro o cinque, hanno riferito di essere stati aggrediti e picchiati da alcuni ragazzi, che poi si sono dati alla fuga. Da quelle parti, di fronte alla caserma dei vigili del fuoco, in via Aldo Moro, in quel momento passava una ambulanza della Croce Verde, che ha prestato un primo soccorso ai giovani aggrediti. Per loro, per fortuna, nulla di grave, tanto che non è stato necessario neppure il trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno acquisito la testimonianza del gruppetto di giovani aggrediti. Sull’episodio sono in corso le indagini da parte dei militari dell’Arma. Non è che l’ennesimo episodio di violenza che vede coinvolti gruppi di giovanissimi, che continuano a picchiarsi in strada nonostante i controlli da parte dell’ordine siano stati intensificati. Proprio questa mattina, a palazzo Sforza, è in programma un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica al quale saranno presenti il prefetto Isabella Fusiello, il sindaco Fabrizio Ciarapica, il presidente della Regione Francesco Acquaroli e le forze dell’ordine, per stilare una serie di misure che andranno ad affiancare il piano sicurezza giovani, predisposto dalla polizia locale guidata dal dirigente Cristian Lupidi, che verrà attuato a breve. Nelle settimane scorse erano stati diversi gli episodi di violenza in città che avevano visto coinvolti minorenni. L’ultimo lo scorso fine settimana, quando intorno alle 22 un 15enne era stato aggredito in via Nave da un gruppetto di ragazzini, sette o otto, mentre si trovava in compagnia di un suo amico, ed era finito al pronto soccorso di Civitanova Alta.