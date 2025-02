Ancos e Confartigianato scendono in campo col Banco farmaceutico

Ancos e Confartigianato, insieme per il venticinquennale del Banco farmaceutico, distribuiscono medicinali a chi ne ha bisogno. Il presidente Ancos Lanfranco Risteo e i referenti Riccardo Golota e Gino Cappelletti, il parroco dell’Immacolata don Andrea Leonesi e il responsabile del Banco farmaceutico Maurizio Galassi si sono trovati alla farmacia comunale di corso Cavour a Macerata per distribuire farmaci. I prodotti raccolti in Italia nel 2024, 588.013 confezioni per un valore di 5.182.368 euro, saranno consegnati a più di 2mila realtà benefiche che si prendono cura di quasi mezzo milione di persone in condizione di povertà sanitaria, offrendo gratuitamente cure e medicine. Le associazioni invitano tutta la popolazione a recarsi fino al 10 febbraio nelle farmacie aderenti per fare una donazione di farmaci.