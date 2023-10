Ancsa: Gramaccini al congresso nazionale

Il recanatese Fabio Gramaccini al congresso nazionale dell’Ancsa, associazione sindacale maggiormente rappresentativa dei soccorritori stradali, di cui quest’anno ricorre il 50° anniversario della nascita. Il recanatese è socio dell’Ancsa dal 1978 e ha la sua sede di soccorso stradale e officina in via del Sole al confine fra Loreto e Porto Recanati. Gramaccini è stato invitato a Riccione, dove si è svolto il congresso per parlare della sua esperienza nel soccorso stradale ottenendo un’accoglienza calorosa da parte dei numerosi soci ed autorità presenti in sala. Quest’anno Fabio Gramaccini ha festeggiato il 47° compleanno della sua attività.