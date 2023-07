Andare al mare con l’inclusione

È partita l’iniziativa "Un Mare di inclusione", organizzata dal Comune di Porto Recanati con la collaborazione dell’associazione Anthropos di Civitanova. In pratica, è possibile richiedere un servizio di supporto e accoglienza per persone con disabilità motoria grave, che intendono accedere al mare nelle spiagge di competenze dell’ente comunale. Il servizio, completamente gratuito, sarà attivo fino al 2 settembre e avrà come sito di appoggio il tratto di spiaggia libera in viale Marinai d’Italia, compreso tra lo stabilimento balneare "Oasi" e lo chalet "Il ritorno di Guerrina e Domenico". Gli interessati dovranno prenotarsi, contattando direttamente l’Anthropos con 24 ore di preavviso per richiedere di usufruire di tale servizio. "Questa iniziativa è a favore delle persone colpite dalla grave disabilità e ha la finalità di consentire a loro di poter accedere alle nostre spiagge", commenta Michelini.