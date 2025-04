"Andiamo avanti con il parco dello sport"

La giunta di Tolentino ha approvato l’atto di indirizzo per l’affidamento dell’incarico professionale per redigere la variante per il parco dello sport. Una variante parziale al Piano regolatore generale, per l’ampliamento dell’area sportiva in località Sticchi – Ributino, "riproponendo l’inserimento di alcune zone precedentemente stralciate nel 2020, durante l’iter di approvazione del Prg, per la mancanza di alcune necessarie indagini tecniche che sono state svolte e che sono ora a disposizione dell’amministrazione" spiega la vicesindaco Alessia Pupo, assessore allo sport e all’urbanistica. "Attraverso un progetto approfondito e rivisitato della sistemazione complessiva dell’area – prosegue – l’ente vuole individuare il cosiddetto parco dello sport, ampia zona già destinata a uso sportivo e pubblico dal Prg in vigore, dove sarà prevista la realizzazione di nuove strutture per l’esercizio dello sport, con spazi di uso comune all’aria aperta e con funzioni ricettive e di servizio. Un’area complessiva con un’estensione pari a circa 20 ettari. Nell’approntamento del progetto di variante è nostra intenzione coinvolgere tutti i soggetti interessati, in primis le diverse società e gli operatori sportivi del territorio, per comprenderne le esigenze alla luce dell’impiantistica già presente. Fin dal suo insediamento la giunta, come confermato nelle delibere del 2023 e 2024, ha sempre inserito tra gli obiettivi il completamento della variante generale nella parte relativa all’ampliamento dell’area sportiva. Un passo importante, non solo per un organico sviluppo urbanistico della città, ma anche per creare le condizioni per nuovi progetti sportivi e per nuove opportunità di crescita per l’intero territorio, anche con il coinvolgimento di investitori privati, vista la posizione baricentrica di Tolentino". Ma sulla decisione interviene l’ex assessore alla ricostruzione Flavia Giombetti: "La giunta stanzia ben 30mila euro per affidare a un professionista esterno l’incarico di predisporre una variante urbanistica finalizzata alla creazione del parco dello sport – afferma –. Un progetto sicuramente interessante, ma che oggi suona come una beffa. Quando si tratta di investire risorse e pianificazione su ciò che davvero serve alla ripartenza della città, un piano serio di cantierizzazione per evitare il caos, per coordinare gli interventi e non lasciare le famiglie in balia dell’incertezza, i soldi non ci sono, le risposte mancano, i tempi si allungano e la città muore. Allora a cosa servono le assemblee se poi si decide tutto altrove? A fare la passerella? A fingere ascolto? A tenere buoni i cittadini con qualche parola rassicurante? È il solito copione: si ascolta, si annuisce… e poi si va dritti per la propria strada. Il parco sì, il piano di cantierizzazione no. Le chiacchiere sì, le soluzioni no. I cittadini non meritano prese in giro". Lucia Gentili