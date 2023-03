"Andiamo avanti con la cassa integrazione"

di Giorgio Giannaccini

"Va avanti la nostra richiesta per ottenere la cassa integrazione straordinaria. Oggi, contatteremo la curatela fallimentare e faremo presente di chiedere l’ammortizzatore sociale per circa 80 lavoratori dello stabilimento Mondial Suole. Non sarà invece possibile attivare la cassa integrazione per i sei dipendenti rimasti nell’altro stabilimento, la Mondial Plast". Lo hanno affermato Giuliano Caracini (segretario regionale di Femca Cisl) e Marco Bracalente (segretario regionale di Filctem Cgil), nel tardo pomeriggio di ieri, dopo l’assemblea che i due sindacalisti hanno avuto con i lavoratori della Mondialsuole Group. Il tutto si è svolto all’interno dell’auditorium Medi di via Alighieri, a Porto Recanati. Infatti tale incontro era necessario per fare il punto con i dipendenti dell’azienda, dopo il fallimento dei due stabilimenti Mondial Suole e Mondial Plast, per capire quanti di loro sono favorevoli alla richiesta di cassa integrazione straordinaria (che avrà la durata di un anno). Perciò, il prossimo passo spetterà alla curatela fallimentare, che dovrà presentare la richiesta per ottenere l’ammortizzatore sociale direttamente al ministero. Nel frattempo, Bracalente e Caracini aggiungono che a stretto giro svolgeranno pure un incontro con i 30 dipendenti del terzo stabilimento della società portorecanatese, cioè quelli della Mondial Due, che ancora non è stata dichiarata fallita. "L’udienza è prevista per fine mese al tribunale di Macerata, e non sappiamo come andrà finire – riprendono Caracini e Bracalente –. Comunque, a giorni ci confronteremo con i dipendenti della Mondial Due, illustrando le varie ipotesi". Tuttavia, negli ultimi giorni ci sono stati altri dipendenti che hanno presentato il licenziamento per giusta causa, quindi il numero dei licenziati si aggiri in tutto sui 40 lavoratori. "Ho presentato le dimissioni proprio ieri mattina, perché non si sa per certo se la richiesta della cassa integrazione venga accettata", dice una giovane dipendente. "Mi sono dimesso pochi giorni fa, e tra un mese dovrebbe arrivarmi la Naspi – osserva un altro ormai ex operaio della Mondial Suole –. Da tre mesi non veniamo pagati, peccato che ci sono mutui e bollette da saldare". Tuttavia, ci sono anche diversi dipendenti che guardano con fiducia la cassa integrazione. "Lavoro qui da 25 anni e ho tre figli – racconta un operaio di origine pakistana –. Io credo nella cassa integrazione e sono tra quelli che farà richiesta".