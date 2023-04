Andò in fiamme nel 2015 Cosmari: nuovo impianto "Tra i migliori in Europa per la differenziata"

di Lucia Gentili

Il Cosmari, in località Piane di Chienti a Tolentino, ha spalancato le porte nella due giorni di "Impianti Aperti", giovedì e ieri: cittadini e diverse centinaia di alunni delle elementari, un po’ da tutta la provincia, hanno potuto vedere il lavoro che viene svolto quotidianamente dagli operatori e visitare in anteprima il nuovo impianto che sarà inaugurato il 20 maggio. Si tratta dell’impianto di selezione e valorizzazione di rifiuti secchi da raccolta differenziata, multimateriale (carta e cartone, plastica, metalli), che andò distrutto nell’estate 2015. Nella notte tra l’8 e il 9 luglio di otto anni fa, un intero capannone di 4.000 metri andò in fiamme. "Il nuovo impianto è a lettura ottica – spiega il presidente facente funzione del Cosmari Giuseppe Giampaoli –, all’avanguardia, da un punto di vista tecnologico tra i primi in Europa. Legge ad esempio il tipo di polimero, separa anche per colore. L’intervento è costato oltre 7 milioni di euro. Ma consentirà una selezione ancora migliore dei rifiuti, e quindi il loro conseguente riutilizzo. Le due giornate di "Impianti Aperti" sono state anche un’importante occasione per conoscere in modo approfondito la gestione integrata e le nuove tecnologie per la selezione, effettuata, oltre che manualmente, anche con l’utilizzo del lettore ottico di carta, cartone e multimateriale". L’azienda conta circa 580 dipendenti e il prossimo mese, in previsione dell’apertura di questo nuovo impianto, saranno assunte nuove unità. "Da inizio anno avevamo già inserito una ventina di persone – aggiunge il presidente –, oltre al turnover dovuto ai pensionamenti. Ma altri quattro-cinque si aggiungeranno per maggio". Lavori in corso poi per il rifacimento del piazzale destinato a parcheggio del parco mezzi e per l’ampliamento del deposito legno e vetro. "Per il biodigestore anaerobico invece, il cui progetto è stato depositato in Provincia – dice Giampaoli – servirà ancora qualche mese per avere l’autorizzazione". Ora è in fase di integrazioni. Il viaggio tra gli impianti, guidato dall’addetto stampa Luca Romagnoli, ha coinvolto anche diverse scolaresche da Morrovalle, Camerino, Macerata ecc, attente a conoscere il ciclo dei rifiuti. L’iniziativa rientra nella Paper Week, la settimana dedicata all’informazione e alla formazione sul riciclo di carta e cartone, organizzata da Comieco. A fare da cicerone anche il 26enne Matteo Ricotti, guida Aisa (Associazione italiana sicurezza ambientale), studente di biologia all’Università Politecnica delle Marche per sensiblizzare sul riciclo. Nel 2022 in provincia sono stati raccolti 12.729.799 chili di carta, per una produzione procapite mensile di 3,21 chili. E 7.605.630 chili di cartone, per una produzione di 1,92 chili per abitante al mese.