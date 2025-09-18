Andrea Angeli vince il premio ambasciatori alla Santa Sede

Un riconoscimento molto importante alla carriera e alla professionalità di Andrea Angeli (nella foto) che vince il premio letterario degli ambasciatori della Santa Sede. Con il suo lavoro, "Fede, ultima speranza. Storie di ambasciatori in aree di conflitto", pubblicato da Rubbettino editore, Angeli ha vinto tra 60 libri candidati. Il volume è stato apprezzato per aver valorizzato, con uno stile accattivante, il ruolo dei religiosi nelle zone di guerra.

Le esperienze vissute in prima persona dall’autore attestano come la Chiesa e i religiosi continuino a svolgere un’azione fondamentale a difesa dei valori universali di tutela della persona umana e di promozione della pace, anche a rischio della propria vita. Si tratta di un ruolo silenzioso e lontano dal clamore dei media, ma svolto a vantaggio dei più vulnerabili. Il premio, nato sei anni fa su iniziativa di un gruppo di ambasciatori presso la Santa sede, si rivolge ad autori di libri pubblicati in italiano su temi di cultura e di valori cristiani, sulle relazioni tra Chiese cristiane e Stati, sulla storia delle Chiese e sul dialogo interreligioso. La cerimonia di premiazione si terrà il 15 ottobre alle 16,30 a palazzo Borromeo, a Roma. Interverrà anche il cardinale Pietro Parolin.

Angeli nasce a Macerata nel 1956. Laureato in Giurisprudenza e Scienze Politiche, agisce, come funzionario italiano delle Nazioni Unite, in numerosi teatri di guerra tra cui Cile (durante il regime di Pinochet), Iraq, Namibia e Cambogia. Il Premio Letterario degli Ambasciatori presso la Santa Sede, nato sei anni fa, è dedicato ad autori che affrontano temi legati alla cultura e ai valori cristiani, al dialogo interreligioso, alla storia delle Chiese e alle relazioni tra queste e gli Stati.