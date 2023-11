Andrea Delogu si racconta con "40 e sto"

"Lo spettatore sarà coinvolto totalmente. È bello fare lo spettacolo insieme". Parola di Andrea Delogu, che non ha bisogno di presentazioni. La conduttrice televisiva e radiofonica, attrice e scrittrice, domenica sarà al Politeama di Tolentino, alle 18, con "40 e sto". Uno spettacolo che racconta le donne alla soglia dei quarant’anni: il giro di boa, la crisi e la rinascita, la libertà e le battaglie contro i luoghi comuni. Districandosi tra bizzarri pretendenti, traslochi, social, supermercati per single, Max Pezzali, paparazzi, viaggi, libri auto fogli di giornale... Delogu attinge a piene mani dalla sua vita privata, raccontandosi senza filtri in un esilarante flusso di coscienza in cui, appunto, il pubblico si riconoscerà. A qualsiasi età, in base al proprio vissuto. Da un’idea della stessa Delogu e Rossella Rizzi, scritto da entrambe con Alberto Caviglia e Giovanna Salvatori, per la regia di Enrico Zaccheo, la protagonista si metterà a nudo, scoperta dopo scoperta. In palio: la libertà di essere se stessi. "Trasversale, pungente, stravagante – spiegano i promotori –. Andrea Delogu non le manda a dire. E ce n’è per tutti, giovani e meno giovani, uomini e donne, madri e padri, femministe arrabbiate, poliamorosi convinti, animalisti in crisi, hippy mancati e monoteisti part-time". Ed è già sold out.

Andrea, come nasce lo spettacolo?

"Dal fatto che, casualmente, alla soglia dei quarant’anni, mi sono successe tutte le cose che in genere accadono in dieci anni di vita. Inciampi, sfortune – a partire dal divorzio –. Tutti mi dicevano: "Vedrai, a quarant’anni la vita cambia". Non pensavo. E voglio raccontarlo per riderci sopra, senza prendermi troppo sul serio".

Perché tutti possono rivedersi in questo racconto?

"Perché a qualcuno alcune cose sono capitate a trent’anni, a qualcun altro a sessanta. E qualcun altro ci è arrivato in un’altra fase ancora. A me è successo a quarant’anni. E sono nati altri obiettivi, nuovi desideri, conseguenze creative".

Prossimi progetti?

"Fino al 18 dicembre sono completamente concentrata in "40 e sto", in tournée per tutta Italia; quella finale sarà la 70esima data. Intanto domenica sono a Tolentino, è la prima volta per me in questa città e non vedo l’ora. Ho sempre bisogno del pubblico per lo spettacolo, è fondamentale. Per gli altri progetti che posso dire per ora c’è sicuramente che continuo a fare radio".

Essere una quarantenne o essere un quarantenne. Cosa cambia?

"Non è la stessa cosa, a partire dal corpo. A noi non ce ne passano una: che sia una rughetta sul viso o prendere qualche chilo. È come se in noi si cercasse sempre l’inghippo. Questo, prima o poi, cambierà".