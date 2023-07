Una mamma per coach: "Alleno mio figlio da quando era piccolo. Il karate ci ha legati"

Macerata, 16 luglio 2023 – “Mamma è brava come coach, per me è la migliore e non solo sul tatami". Il ventunenne corridoniano Andrea Lattanzi, vice campione italiano di karate nella categoria +94 kg, è tesserato per la società Spazio Karate di Tolentino e la madre Roberta Torresi è il suo coach. "Mi allena da sempre, da quando a 6 anni ho iniziato con questa splendida disciplina".

Lattanzi, ma in palestra il legame madre/figlio continua o si interrompe?

"Lì io sono l’allievo e lei l’allenatore. In palestra mi rivolgo a lei chiamandola per nome, non nascondo che all’inizio non è stato semplice dividere casa e palestra".

E sua madre come è in palestra?

"Abbiamo caratteri forti, gli allenamenti sono duri perché per arrivare in alto occorrono impegno e sacrificio".

Torresi, come si fa a dividere l’allenatrice dalla madre nelle gare?

"È difficile – risponde – perché come mamma vorrei proteggerlo, potrebbe infortunarsi durante il match. Io sono sulla sedia a bordo del tatami e cerco di aiutarlo trovando le soluzioni perché superi le difficoltà e arrivi alla vittoria".

Come riesce a lasciare fuori dalla palestra il fatto che Andrea sia suo figlio?

"Lì sono tutti atleti, quando si vogliono centrare certi obiettivi chiedo di alzare il tiro altrimenti non è possibile tagliare determinati traguardi".

Come è suo figlio in palestra?

"Si impegna molto, ce ne fossero così. Adesso è anche un punto di riferimento per gli altri ragazzi con i quali parla lo stesso linguaggio".

Ma qualcuno non potrebbe percepire una sua maggiore attenzione verso Andrea?

"I risultati migliori li ha portati lui e qualcuno pensava che io ne curassi di più la preparazione. Adesso c’è anche un altro ragazzo che si sta mettendo in evidenza gara dopo gara".

Parlate di karate anche a casa?

"Normalmente no, ma capita con l’avvicinarsi di una gara o di un appuntamento".

Lei quando ha iniziato a praticare il karate?

"Nel 1998".

Non è che proietta su di lui le aspirazioni di quando gareggiava a livello agonistico?

"Ognuno ha una storia a sé. Non è facile raggiungere certi traguardi iniziando da grandi a praticare una disciplina, ciò per dire che in me non c’è nessuno spirito di rivalsa. Tutti i miei allievi sono il frutto del mio lavoro".

Qual è stata la più grande soddisfazione che le ha dato questa disciplina?

Lattanzi: "Il titolo di vice campione italiano".

Però in quel momento non c’è stato spazio per qualche rimpianto perché mancava poco per salire un altro gradino?

Lattanzi: "È difficile arrivare alla vittoria nello sport individuale, non nascondo di avere rosicato per non essere riuscito a fare l’ultimo gradino".

Torresi: "Il rammarico c’è quando l’atleta ha perso malamente, altrimenti non può esserci quando si ha dato tutto e l’avversario si è dimostrato più forte".

Lei è iscritto a Scienze motorie a Perugia, da giovane a cosa ha rinunciato per lo sport?

Lattanzi: "Gli amici uscivano il sabato sera mentre io andavo a letto presto perché il giorno dopo avrei dovuto gareggiare. A scuola ho fatto delle assenze per gli impegni agonistici, ma ho potuto contare sulla disponibilità dei docenti che non mi interrogavano il lunedì, cioè il giorno successivo alle gare".

Il karate cosa ha di speciale?

Torresi: "Ti aiuta a superare i limiti e contribuisce a tirare fuori il meglio di sé".

Lattanzi: "A me ha dato tante soddisfazioni e mi ha fatto crescere. Ero timido e mi ha migliorato sotto il profilo caratteriale ma anche fisico perché ricordo di essere stato un po’ cicciottello, mi sento più sicuro nella vita di tutti i giorni e poi grazie a questa disciplina sono stato in molti Paesi e conosciuto tanta gente".

A casa Lattanzi il karate abbraccia tutta la famiglia?

Torresi: "Abbiamo tre figli, il secondo ha smesso per gli impegni universitari, Andrea lo pratica a livello agonistico mentre il più piccolo, che ha 13 anni, a livello amatoriale".

E suo marito?

"Luca è arbitro di karate".

E come vi siete conosciuti?

"In uno stage di…karate".