Andrea Mercanti pronto a guidare la Civitanovese contro la Samb, attesa per il nuovo tecnico

È sempre più probabile che sarà Andrea Mercanti a guidare la prima squadra nel match di domenica contro la Samb. Poi il nuovo tecnico della Civitanovese dovrebbe essere ufficializzato. Se è vero che il patron Profili ha detto di avere a disposizione una lista di 15 nomi, è altrettanto veritiero che nella realtà l’attenzione è focalizzata su quattro o cinque persone. Non ci sono solo le piste vociferate da tempo, cioè Stefano Senigagliesi e Fabio Brini, nelle ultime ore si starebbe registrando un interesse per Marco Alessandrini (foto), tecnico classe 1954 con grandi esperienze nella categoria. Al momento è da escludere il nome di Manolo Manoni, un po’ meno quello di Flavio Destro. "Mi auguro che alla fine arrivi un tecnico di comprovata esperienza – afferma il presidente onorario Daniele Maria Angelini –, in modo che nessuno potrà dire che abbiamo cambiato in peggio. Ciò tenendo conto che la squadra va rinforzata, perché tutti gli altri club lo stanno facendo. Umanamente sono dispiaciuto per l’esonero di Sante Alfonsi. Credo che abbia lavorato bene, purtroppo una scossa era inevitabile". Angelini dice il vero quando parla di puntellare la rosa: con l’arrivo dell’inverno la Civitanovese si è indebolita, eccezion fatta per la porta dove è approdato Raccichini. In difesa è stato ingaggiato Mancini, però se ne sono andati Rizzo e Abbenante. Sul fronte attacco, nessun rimedio alla partenza di Spagna, anzi via anche gli esterni offensivi Pierfederici e Toccafondi. Per giunta Spagna e Pierfederici si sono accasati alla Recanatese, rinforzando una diretta concorrente per la salvezza. Bordin e Iulitti, che erano in prova, non sono stati tesserati. Profili aveva parlato di un attaccante argentino, i ben informati sostengono che non si tratti di quel Medina che è al Polisportivo (è un terzino), ma che arriverà nei prossimi giorni. Si vedrà. "Il ds – aggiunge – spinga sull’acceleratore degli acquisti. Spiace che qualche tifoso lo critichi, Cicchi è uomo di grande esperienza e professionalità. Ha fatto cose importanti in carriera". Adesso, però, sguardo rivolto al campo. Domenica al Polisportivo arriva la capolista Samb (ore 15): "Gli uomini di Palladini – conclude Angelini – vogliono mantenere intatto il distacco con la seconda. Il loro club, pur disponendo di grossi giocatori, sta cercando rinforzi. Se la Civitanovese sarà quella vista a Teramo possiamo creare problemi anche a loro". I biglietti possono essere acquistati al Polisportivo (17-19) fino a sabato, su "Ciaotickets.com"; alla tabaccheria Frenquelli, alla Ricevitoria Lucky Point; al Circolo "Era ora" e al Bar Fontana.

Francesco Rossetti