Andrea Mrchiori critica il Pd maceratese sui lavori del sottopasso di via Marche

"Fa un po’ sorridere che dopo quattro anni il Pd maceratese stia ancora a dire 'lo avevamo pensato noi'. A forza di pensare Macerata, per trent’anni, ci hanno consegnato una città in declino e con infrastrutture obsolete". A parlare è l’assessore ai lavori pubblici, Andrea Mrchiori. Che replica al Pd sui lavori del sottopasso di via Marche.

"Veniamo ai due temi trattati – spiega –: la correttezza istituzionale e la paternità dell’opera. Per la prima volta nell’era dell’Italia democratica, al passaggio di consegne della fascia tricolore, non si è presentato il sindaco uscente Carancini e in questo modo è iniziata l’epoca del Pd all’opposizione. Poi nessun assessore della giunta Carancini ha consegnato all’amministrazione Parcaroli il report dei propri ambiti con l’indicazione delle iniziative avviate e programmate; al contrario si sono chiusi dentro una stanza buia. Dopo quattro anni parlano ancora di 'correttezza istituzionale'?

Quanto all’infrastruttura, questa non era inizialmente prevista nel Piano degli interventi di Rfi per l’elettrificazione, per cui non si capisce cosa il Pd voglia rivendicare. Ma, a parte i lamenti accorati, l’ultimo passaggio della nota del Pd è veramente una perla: dopo aver appreso che stiamo rigenerando anche l’area ex Canovari con la realizzazione di una bretella di collegamento e la costruzione di una scuola, la sinistra ci invita a fare questo, facendo l’eco e aggrappandosi al treno in corsa".