Andrea Roncato a Castelsantangelo

Appuntamento oggi alle 21, nella sala polivalente "Amici del Trentino" a Castelsantangelo sul Nera, con la partecipazione straordinaria di Andrea Roncato. Andrà in scena la rappresentazione teatrale "La battaglia del Pian Perduto", firmata dal regista maceratese Pietro Romagnoli, in cui l’attore interpreterà capitano Arbillo. "E’ uno spettacolo molto molto divertente, vi aspetto, mi raccomando che ci divertiamo", queste le parole dell’attore in un videomessaggio che gira sui social. L’iniziativa rientra nel secondo "Forum della Montagna", il progetto sostenuto dalla Regione per le celebrazioni dei cinquecento anni dalla Battaglia del Pian Perduto, epica battaglia militare del 20 luglio 1522; dopo un aspro scontro tra i soldati di Norcia, in forte superiorità numerica e quelli di Visso, nettamente inferiori nel numero, vide la vittoria dei vissani, che ottennero il cosiddetto Pian Perduto, strappato ai nemici. L’evento è stato di ispirazione per un poemetto in 116 ottave, composto dal poeta pastore Berrettaccia di Castelsantangelo, con tono ironico e goliardico, che narra le peripezie dei vissani per giungere alla vittoria. Durante la serata, a ingresso gratuito, gli attori racconteranno la battaglia tra musica, storia, miti e leggende.